Isola 2022, Soleil Sorge ci ripensa: ecco cosa ha deciso

di Niccolò Dainelli

Soleil Sorge ci ha ripensato. La protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, sembra non riuscire proprio a fare a meno dei reality show e per lei, adesso, è pronta una nuova avventura in Honduras. Soleil è pronta a sbarcare all'Isola dei Famosi come nuova concorrente e chissà che non riesca anche lì a catturare l'attenzione del pubblico proprio come all'interno della casa più spiata d'Italia.

Dopo l'avventura come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, Soleil Sorge sarà la nuova naufraga di Ilary Blasi, insieme a lei anche Vera Gemma. Nelle scorse settimane ci sono stati molti rumors al riguardo, che riportavano di una loro partecipazione come opinioniste, ma pare che le due vippone saranno invece delle concorrenti. A lanciare la notizia è stato il portale Pipol Reality, che ha contattato l'influencer per capire le motivazioni della sua scelta.

Dopo aver rifiutato l'invito di Mediaset, Soleil Sorge, alla fine, ci ha ripensato e ha accettato. Per lei questa sarà la sua seconda esperienza in Honduras, dopo quella vissuta nel 2019, quando conobbe Jeremias Rodriguez, poi diventato suo compagno per qualche mese. Pipol Reality ha riferito: Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza».

FIDANZATO MISTERIOSO

Stando alle notizie trapelate, Soleil dovrebbe, infatti, rimanere sull'Isola dei Famosi sono una settimana nella quale siamo certi ne vedremo delle belle. E in questo contesto assume un altro valore il suo uscire allo scoperto per quanto riguarda il suo fidanzato misterioso, che per mesi ha tenuto banco durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

In quell'occasione, Soleil, ad un certo punto sembrava molto presa dall’attore, ma ha sempre parlato del fidanzato che l’aspettava fuori. Anche se l’influencer non ha mai rivelato il nome del compagno, però, presto il web si è messo ad indagare ad ha scoperto che si trattava di Carlo Domingo, imprenditore nel campo della moda.

Anche se sono molti quelli che non credono che l’uomo esista, di recente sembra che la coppia sia stata beccata a cena insieme, immersa in coccole e atteggiamenti intimi, a Venezia. La location scelta per l’appuntamento dovrebbe essere stata il M’Art, un ristorante lussuoso che si affaccia sul canale. Secondo il portale Very Inutil People, che ha lanciato l’indiscrezione, nella foto condivisa dalla Sorge nelle Instagram Stories si intravede il riflesso di Carlo Domingo. Che fosse il saluto prima della sua nuova avventura in Honduras?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 16:55

