Davide Di Porto, l'ex naufrago dell'Isola rovista nei cassonetti: l'appello per andare al Gf Vip

Stanno facendo il giro del web le fotografie di un ex naufrago de L'Isola dei Famosi finito in miseria. Il magazine Nuovo ha pubblicato gli scatti di Davide Di Porto mentre rovista nella spazzatura. Ex personal trainer e un tempo attore di film per adulti, ha raggiunto la popolarità televisiva nel 2010, partecipando al reality condotto all’epoca da Simona Ventura.

Dopo un periodo in ascesa, le cose sono precipitate e la situazione economica ha avuto un netto peggioramento a causa della pandemia. Già un mese fa, aveva raccontato sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti che viveva con la madre che stava male e faticava ad arrivare a fine mese. Nell'ultima intervista rilasciata alla rivista ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini.

«Voglio condividere con il pubblico la mia condizione. - ha dichiarato - Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure... Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c’è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me». «Personal trainer, naufrago all'Isola dei Famosi, attore porno. Tutte strade che non hanno portato a nulla. Rimasto senza lavoro, Davide Di Porto è ridotto a cercare nei cassonetti qualcosa da rivendere ai mercatini dell'usato. E non si vergogna di dirlo, anzi: "Voglio condividere con il pubblico la mia condizione", spiega a Nuovo Tv. Personaggio rivelazione dell'Isola nel 2010, quando a condurre c'era Simona Ventura, l'ex personal trainer non ha un impiego: "Colpa della pandemia", spiega», si legge sul post di Riccardo Signoretti.

