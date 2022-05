Vladimir Luxuria, scintille a Pomeriggio 5 con Laura Maddaloni: «Aggressiva»

Prima all'Isola dei Famosi, poi a Pomeriggio 5. Continuano le scintille tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo. Nella puntata di oggi, Barbara d’Urso ha ospitato sia l’opinionista sia la coppia di ex naufraghi invitandoli a chiarirsi. Clemente Russo ha precisato di non avere nulla da dire perché con lui Vladimir si è comportata bene, ma non è la stessa cosa per sua moglie Laura.

Laura Maddaloni non digerisce l'appellativo “aggressiva” con cui l'ha chiamata Luxuria durante il programma, per i suoi gesti piuttosto forti, in primis contro Alessandro, per finire con il faccia a faccia con Guendalina. E quindi accusa Luxuria: «Donna aggressiva non mi è piaciuto, mi hai etichettato così».

Vladimir le ha spiegato che il mestiere dell’opinionista di un reality show è quello anche di parlare del comportamento dei concorrenti. E ha precisato che lei parlava di un atteggiamento verbale aggressivo: «Hai avuto un linguaggio aggressivo. Detta proprio tutta hai fatto anche cose che non mi sono piaciute». Vladimir ha anche ricordato la gravissima accusa di Laura a Nicolas Vaporidis, ovvero di averle messo le mani addosso.

«Non vera perché? Tu c’eri? Non c’eri. L’hai voluto buttare fuori? Io ho un patto con Nicolas, tu non c’eri. Questa è una cattiveria, questa cosa qua non doveva uscire dal programma. Ci siamo chiariti io e lui. Tu c’eri quando mi è venuto testa e testa?» ha detto Laura.

La moglie di Clemente Russo ha alzato la voce, perché convinta che Luxuria abbia giudicato il suo percorso all’Isola dei Famosi con pregiudizio.

Anche Clemente Russo è intervenuto nel diverbio, accusando Luxuria di manipolare ciò che si vede in Italia. Già in un primo momento quando ha preso la parola nello scontro tra Laura e Vladimir ha lanciato una frecciata: «Viene montato il materiale, viene mandato in Italia e si fa vedere quello che si vuole». Poi parlando di Nicolas Vaporidis ha ribadito: «Nicolas è un attore e lo conosciamo tutti come attore. Sta facendo un bellissimo reality. Perché Nicolas è stato attaccato dal secondo giorno a oggi da qualsiasi naufrago?

Luxuria ha subito replicato: «Ah è colpa di come fanno i montaggi». Clemente ha negato, concludendo: «Non ho detto questo».

