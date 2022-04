Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis dopo il malore: «Non riuscivo a muovermi, stavo male»

Ore di panico per Nicolas Vaporidis. Dopo la prova del Girarrosto all'Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme a Roger Balduino, l’attore si è sentito male. Era rimasto appeso per più di tre minuti. Una volta uscito dall’acqua, il concorrente ha accusato un malore ed è stato portato in infermeria. I medici della produzione lo hanno tenuto in osservazione per qualche ora, cercando di capire quali fossero le sue condizioni di salute. Mentre i naufraghi sono tornati sulle rispettive isole, Vaporidis è rimasto in infermeria. «Sono stato male subito dopo. Ragazzi sì sono stato malissimo, mi sentivo come un vecchio di 100 anni» ha dichiarato l'attore.

Una volta tornato in spiaggia, il concorrente ha raccontato: «Ero come stordito non riuscivo a muovermi bene. Su quell’arnese avevo le mani e le gambe che non si staccavano, vi giuro che sono stato male anche dopo. Adesso però sto benissimo». Agli altri naufraghi, l’attore ha spiegato di non riuscire a muovere bene le mani e le gambe, che proprio non riuscivano a staccarsi. Dopo essere rimasto qualche ora in osservazione, però, il concorrente è tornato a star bene. Jeremias, al contrario degli altri compagni, non ha reagito bene al suo ritorno perchè, secondo il fratello di Cecilia e Belen, Vaporidis sarebbe stato male per le nomination ricevute e non per le prove. «Ha voluto fare la furbata di mettermi tutti contro - ha detto Jeremias - e alla fine è finito lui in nomination. Poi lo vedete che è diventato subito cattivo appena ha perso il gioco, sì è diventato cattivo con quelli che erano con lui. Sparlava di me tentava di mettermi gli altri contro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Aprile 2022, 19:35

