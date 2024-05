«L'Isola dei Famosi, Mediaset corre ai ripari dopo il flop? Niente ancora è stato deciso. Ecco cosa sta succedendo»

di Redazione web

Isola dei Famosi arriva la rivoluzione? Mediaset starebbe correndo ai ripari dopo il flop di ascolti delle ultime settimane e le dinamiche interne al reality che stentano a decollare. Qualcosa potrebbe cambiare già dal prossimo 19 maggio. Cologno Monzese, infatti, starebbe pensando di cambiare la programmazione della trasmissione. L'ipotesi più probabile al momento è che L’Isola venga traslocata alla domenica a partire (forse) già dal 19 maggio. Da fonti Leggo, però, si apprende che Mediaset sta ancora chiudendo palinsesto e che niente ancora è stato deciso.

Il motivo

Una collocazione inusuale per L'Isola. Scelta nella consapevolezza, rivela Davide Maggio, che per il reality agonizzante targato Luxuria ci sia poco da fare. Il programma può quindi solo risalire la china, forte dello zoccolo duro di telespettatori, e della perseveranza della sua conduttrice, dei suoi taglienti opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, e dell'inviata Elenoire Casalegno.

La programmazione di Amici

Intanto, si avvicina la finale di Amici 23.

L'indiscrezione su Ilary Blasi

Gli ascolti non troppo incoraggianti dell'Isola hanno messo in allerta Banijay. La società proprietaria del format non sembra più voler altre "ingerenze" e sogna un ritorno di Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni di TvBlog: «Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni». E quando si parla di nuove opportunità il primo pensiero va al Nove che sta facendo incetta di talenti (e format).

