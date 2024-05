L'Isola dei Famosi rivuole Ilary Blasi: «Pronti a tutto, anche ad andare sul Nove»

di Redazione web

Gli ascolti non troppo incoraggianti dell'Isola dei Famosi e il repulisti dal trash voluto da Mediaset hanno messo in allerta Banijay. La società proprietaria del format non sembra più volere altre "ingerenze" e sogna un ritorno di Ilary Blasi. Secondo le indiscrezioni di TvBlog: «Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni». E quando si parla di nuove opportunità ecco che il primo pensiero va al Nove che sta facendo incetta di talenti.

Il ritorno di Ilary Blasi

L'edizione 2025 dell'Isola dei Famosi sarà ancora una volta su canale 5 ma ci sono grandi cambiamenti in vista a partire dalla conduzione. Nonostante gli sforzi Vladimir Luxuria non ha convinto i vertici Banijay che sognano un ritorno di Ilary Blasi.

La conduttrice per ora è pronta ad affrontare una nuova avventura sempre, su Canale 5, insieme al suo compagno di fiducia, Alvin.



Secondo TvBlog: «la società proprietaria del format pare non abbia gradito la decisione di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria e ora che i risultati di ascolto gli danno ragione, ha avviato una interlocuzione con Mediaset circa il futuro della sua trasmissione. Dal canto suo Mediaset sta prendendo atto degli ascolti in calo del programma e sta accarezzando l’idea, nel caso il format resti a Cologno Monzese, di fare un passo indietro circa il cast».

Il rilancio dell'Isola per la società proprietaria del format passa per Ilary Blasi: «Banijay non ci sta a vedere il suo format in qualche modo non gratificato. Ecco che - scrive tvblog - complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi». Per ora sono rumors e non ci sono conferme nè smentite da parte di Mediaset.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA