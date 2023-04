L'Isola dei Famosi, Simone Rugiati esce allo scoperto con Claudia Motta: «Sostenete il mio angelo»

di Redazione Web

Claudia Motta pronta a partire per L'Isola dei Famosi con un supporter d'eccezione, Simone Rugiati. La modella, tra le concorrenti del reality ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita privata, ma a pochi giorni dalla partenza per l'Honduras il famoso chef mostra le carte in tavola e ammette che lui e la Motta stanno insieme.

Aurora Ramazzotti travolta dalle polemiche dopo la sua ultima foto sui social: «È pericoloso per il bambino»

Nikita Pelizon prova un riavvicinamento con Luca Onestini, ma lui si nega

Chef Rugiati, la confessione

Rugiati sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una storia in cui mostra la foto di presentazione di Claudia e chiarisce: «Non mi sono mai "esposto" così, ma questa volta ho bisogno di voi».

Il riferimento è chiaro al fatto che il cuoco ha sempre lasciato trapelare molto poco della sua vita sentimentale, nonostante molti rumors su flirt veri o presunti. Questa volta si sbilancia e aggiunge: «Supportate il mio angelo».

Una relazione quindi, che dovrebbe essere ben avviata, ma a riguardo l'esperta di gossip, Deianira Marzano insinua il dubbio che nel corso del reality la Motta potrebbe anche essere attratta da qualcun altro.

Pronta alla partenza

Chi è Claudia Motta: modella e Miss Mondo Italia nel 2021, si è affermata come l'angelo custode di "Tiki Taka. La Repubblica del Pallone", condotta da Piero Chiambretti, oltre ad aver preso parte al film di Aldo Baglio "Scappo a casa" e ad altre pellicole come "Adesso preferisco vivere" e "Arrivederci amore, ciao". Ora è pronta a partire come naufraga per il reality di Canale 5, L'Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA