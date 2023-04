Isola dei Famosi, il concorrente escluso: «Saranno loro a cercarmi di nuovo. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno»

di Redazione web

L'Isola dei Famosi è ormai cominciata da una settimana e questa sera, lunedì 24 aprile, andrà in onda la seconda puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. Prima che il programma cominciasse, era stato annunciato che alcuni ipotetici concorrenti non sarebbero partiti per l'Honduras e uno dei possibili naufraghi era l'avvocato Luca Di Carlo, presenza fissa lo scorso anno nello studio dell'Isola dei Famosi per sostenere la sua amica Ilona Staller.

Le dichiarazioni di Luca Di Carlo

Luca Di Carlo, anche soprannominato "l'Avvocato del Diavolo" ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Nuovo Tv: «Se riproverò a ricandidarmi per partire per l'Honduras? Diciamo che sarà L’Isola che ci riproverà con me il prossimo anno. Se mi provi, poi non ne puoi più fare a meno».

Poi, Di Carlo ha spiegato anche da dove deriva il suo soprannome: «C’è un motivo particolare per il quale tutti mi chiamano "Avvocato del Diavolo". Questo appellativo è nato anni fa quando ho vinto il processo penale per sottrazione di minore per Ilona. Da lì la stampa americana si è scatenata con questo nome strano. Sono stati i media a darmelo e adesso lo sapete. Comunque la Staller aveva commesso l’atto di sottrazione di minore e la sentenza sarebbe dovuta essere diversa e invece è stata assolta. Un bel risultato per lei e di cui siamo stati felicissimi. Ora sapete l’origine del mio soprannome».

Le gag con Ilary Blasi

Anche se Luca Di Carlo non ha mai partecipato attivamente all'Isola dei Famosi, lo scorso anno è sicuramente stato uno dei protagonisti all'interno degli studi di Cologno Monzese. L'avvocato, infatti, si presentava sempre in puntata con outfit molto bizzarri e occhiali da sole che di certo non passavano inosservati. Ilary Blasi lo interpellava spesso, per non parlare di Nicola Savino che offriva al pubblico la sua (esilarante) imitazione.

