Isola dei Famosi, Andrea lo Cicero si lamenta dei naufraghi: «Loro vogliono fare le larve e per me possono stare a dormire»

All'Isola dei Famosi sembrerebbe davvero non esserci pace. Non è trascorsa neanche una settimana dall'inizio del reality eppure sta succedendo davvero di tutto: dal provvedimento disciplinare ai primi malcontenti e il malore di una naufraga. Insomma, non manca proprio nulla, neanche le lamentele. Infatti, Andrea lo Cicero ha dato sfogo ad una serie di riflessioni sugli altri naufraghi con la naufraga Claudia Motta. «Non è il mio atteggiamento ma sono loro che vogliono fare le larve. Io non ci riesco», ha commentato Lo Cicero.

Le parole di Andrea lo Cicero

Insomma, stanno scoppiando le prime scintille in Honduras e continua ad aumentare la tensione tra i naufraghi. D'altronde, vivere le giornate in maniera così restrittiva non è semplice, soprattutto per mantenere attiva la propria energia. Ma, Alessandro lo Cicero non ci sta e si lamenta con Claudia Motta dei suoi compagni del gruppo "Hombres".

«Io li posso stimolare e stare sempre lì a spingere. Loro non hanno voglia e per me possono stare a dormire. Purtroppo, il loro atteggiamento li porta ad essere così». «Evidentemente hanno ancora abbastanza scorte di cibo per non sbroccare, il problema è che si attiveranno nel momento in cui saranno deboli. E lì, sbroccheranno doppiamente», ha concluso il naufrago.

