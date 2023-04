Isola dei Famosi, tra Helena Prestes e Simone Antolini contesa sul riso, poi la battuta: «Sei un leader». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Prime discussione tra i naufraghi all'Isola dei Famosi 2023. Prime schermaglie che toccano la concorrente Helena Prestes e Simone Antolini. La brasiliana non ha preso bene il commento del concorrente riguardo alla divisione del riso. Ma cosa è successo nello specifico? Procediamo con ordine.

Non scorre buon sangue tra la modella brasiliana e Antolini, ormai questo è evidente. «Stiamo dividendo il riso Helena in parti uguali, tu partecipi?». E così Helena ribatte: «Ah giusto, tu sei leader. Ma, ti sono antipatica?».

Secondo la Prestes il naufrago si farebbe influenzare dalle parole del suo compagno Alessandro Cecchi Paone. Così, Simone ha cercato di spiegare a Helena che il suo parere su di lei non cambia e che vorrebbe semplicemente cercare di dividere il riso senza litigare. Purtroppo però la simpatia continua a non esserci tra i due ed ogni piccola situazione diventa un motivo di litigio. In questo caso, una semplice domanda è stata l'inizio di discussione.

Riusciranno i due a viversi quest'esperienza pacificamente? Non ci resta che aspettare i prossimi giorni.



