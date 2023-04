Ilary Blasi "strappa" a Totti la mega villa all’Eur, ma il costo di gestione è folle: dovrà pagare 30mila euro al mese

di Redazione Web

Totti-Ilary Blasi, dopo la separazione i due ex coniugi si fanno i conti in tasca. Il primo round della causa ha assegnato alla conduttrice dell'Isola dei Famosi la tanto desiderata mega-villa all'Eur. Si tratta, infatti, della casa di famiglia, nella quale continuerà a vivere con uso esclusivo e con il compagno Bastian Muller. Onori, ma anche oneri. Il canone mensile per mantenerla è altissimo. Secondo il Corriere infatti, dovrà sborsare circa 30 mila euro al mese.

La proprietà e i prezzi esagerati

La proprietà potrebbe dunque passare a Ilary (anche se Totti rimane il proprietario), e con essa anche gli altissimi costi di gestione «almeno in parte», scrive il Corriere della Sera. La struttura - che ha un valore stimato di 18 milioni - non manca di nulla: 25 stanze, campo da calcio, spa... è provvista, addirittura, di un macchinario per la differenziazione dei rifiuti.

Non mancano da pagare le utenze. Pare che una delle ultime bollette pagate fosse di 10 mila euro, ad aggiungere, poi, le spese extra tra giardiniere, addetti della sicurezza e governanti. «Adesso se li ritrova tutti lei sul groppone», riassume in romanesco una fonte molto ben informata, come riporta il Corriere.

Motivo per il quale, Ilary nel ricorso aveva chiesto di ottenere una cifra pari a 24 mila euro e che delle spese extra se ne occupasse Totti, arrivando quindi a raggiungere una somma pari a 30 mila euro, riuscendo così a coprire le spese per la gestione della mega villa. Ma così non è andata e questo potrebbe influenzarla ad abbandonare la villa di famiglia, affidandola così all'ex marito.

Per quanto riguarda i figli invece, la sentenza formulata dal giudice civile dice espressamente che a Ilary Blasi andrà la custodia. Cristian e Chanel, che sono i figli più grandi dell'ex coppia, potranno muoversi in modo autonomo, ciò significa che potranno vedere il papà quando vorranno.

