Totti-Ilary, è battaglia anche in tv: mentre lei è all'Isola dei Famosi, lui è ospite da Pardo su Dazn

Dopo Ilary Blasi anche Francesco Totti torna in tv. Lei in conduzione a "L'Isola dei Famosi" e lui ospite da Pierluigi Pardo (che colpaccio!) a "Supertele" su Dazn dopo il posticipo Atalanta-Roma. Ma la coincidenza è davvero speciale: i due andranno in onda in simultanea perché il lunedì è la serata in cui su Canale 5 va in onda l'Isola, ma il lunedì è anche la serata di Supertele, il bel programma di Piarluigi Pardo in cui si commenta il campionato e la partita del posticipo della serie A che va in onda in esclusiva su Dazn. E questo lunedì tocca alla Roma, nel match spareggio per un posto in Champions a Bergamo contro l'Atalanta. Ovviamente non si può fare nessun tipo di raffronto, né sugli ascolti né sulle cose che dicono, in quanto sono troppo diverse argomenti e prerogative. Tuttavia è suggestivo il fatto di riverderli insieme (sul tv di casa, ovviamente, e azionando il telecomando).

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 20:31

