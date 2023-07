Cristina Scuccia, la critica all'Isola dei Famosi: «Programma pieno di trappole e provocazioni»

di Redazione Web

L'Isola dei Famosi non è solo un reality e neanche solo fame e fatica. Il programma, condotto da Ilary Blasi è molto di più e l'ex naufraga, Cristina Scuccia, ne è la dimostrazione. Infatti, proprio nelle ultime ore, l'ex suora ha risposto a un box di domande dei fan sul suo profilo Instagram e ha rivelato alcuni importanti retroscena del reality. Ma andiamo a vedere cosa ha detto l'ex suora nel dettaglio.

La rivelazione di Cristina Scuccia

«Un'esperienza dura a livello mentale e fisico - ha sottolineato Cristina Scuccia nelle sue Instagram stories -.

«Le trappole del programma e il ricordo della fame»

Poi, l'ex naufraga ha tirato le somme e ha spiegato cosa le ha fatto imparare questa esperienza. «Mi sono rimaste molte cose - ha sottolineato Cristina Scuccia -. La prima è aver capito che ho una grande capacità di resistere in condizioni che non sono la mia comfort zone. Poi ho capito che non ho moltissima pazienza. Dovrò lavorarci sopra, poi il programma prevedeva delle trappole, così come le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo aspetto».

Poi, l'ex suora ha concluso: «Mi è rimasto anche il ricordo della fame e l'essere grata per tutto quello che ho. Noi diamo per scontato molte cose, dal cibo agli affetti. Invece dobbiamo essere sempre felici e grati».

