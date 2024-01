Michelle Hunziker, i segreti per avere un lato B di marmo 47 anni: «Sveglia alle 6 e workout mirato»

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker sta per compiere 47 anni ed è più in forma che mai. I festeggiamenti per il compleanno che sarà domani, 24 gennaio, sono per ora segreti, ma potrebbero comprendere la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e il nuovo fidanzato Alessandro Carollo. Un'uscita a 4 ormai ben assestata, vista l'ultima paparazzata di Chi che li ha "sorpresi" alla festa di compleanno dell'amico Jonathan Kashian.

Michelle è da sempre simbolo di eleganza e bellezza senza tempo, ma non si tratta solo di genetica, bensì di duro lavoro in palestra e dedizione.

In una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la showgirl ha rivelato tutti i suoi segreti di bellezza.

L'allenamento per avere il lato B di Michelle

Michelle Hunziker si sta allenando molto intensamente negli ultimi giorni in vista dell'inizio del suo show, Michelle Impossible, ma anche per il suo 47 esimo compleanno. la showgirl ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che una volta terminato lo show partirà alle Maldive per rilassarsi (probabilmente con Alessandro Carollo), ma intanto bisogna allenarsi!

«La cosa strana è che non mi rendo conto del tempo che passa. L’età anagrafica non mi pesa, almeno per ora.

La routine di Michelle

«Vorrei tanto che le giornate fossero di 48 ore - ha rivelato Michelle -.Per iniziare con il piede giusto, mi sveglio presto, verso le 6. E la prima cosa che faccio è una lista di obiettivi da portare a termine. In cima, ovviamente, ci sono le mie figlie e mio nipote. La sera, invece, prima di addormentarmi respiro e mi dedico alla meditazione. Non ne posso fare a meno: mi dà una pace interiore incredibile».

