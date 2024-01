Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, l'uscita a 4 con Carollo e Cerza. Immortalato il primo bacio ufficiale

di Dajana Mrruku

Un'uscita a quattro tra Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e i rispettivi compagni Alessandro Carollo e Goffredo Cerza, è quella avvenuta in occasione del compleanno dell'amico in comune Jonathan Kashanian. Una festa indimenticabile ripresa dai fotografi di Chi con un servizio esclusivo che ha immortalato il primo bacio (ufficiale) tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La coppia si frequenta da parecchi mesi e questa festa è stata l'occasione per Aurora e Alessando di conoscersi meglio e di creare un legame.

L'after party di Alessandro Carollo e Goffredo Cerza

Alessandro Carollo e Goffredo Cerza sembrano aver allacciato un bel rapporto, viste le storie su Instagram molto in sintonia che hanno condiviso. I due, forse in compagnia di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker, sono tornati a casa a piedi con un cartonato di Jonathan Kashian, altezza naturale e giocavano con lui, tornando bambini per una notte.

Alessandro Carollo ha fatto gli auguri al festeggiato con una storia su Instagram: «Buon compleanno cupido!», il nomignolo deriva dal fatto che è stato Jonathan stesso a far conoscere lui e Mich.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 15:30

