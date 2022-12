Michelle Hunziker fa arrabbiare il suo barboncino: «Leone non è convinto». Ecco cos'è accaduto

di Redazione web

Michelle Hunziker ogni mattina sa il buongiorno ai suoi follower su Instagram postando diverse storie. Oggi, giovedì 22 dicembre, il protagonista indiscusso è il suo cagnolino Leone che però, appare un po' arrabbiato e indispettito.

Michelle Hunziker e il buongiorno ai followers: «Come sono quando mi arrabbio e voglio che se ne accorgano»

La storia Instagram

La storia Instagram di Michelle Hunziker ha un protagonista speciale: il barboncino Leone. Il cagnolino appare in video con un cappottino rosso e blu con il colletto bianco e la sua espressione dice tutto.

La conduttrice svizzera però, continua a ripetergli che sta benissimo con il suo nuovo cappotto ma che nonostante questo non lo vede molto convinto.

I cagnolini di Michelle

Michelle Hunziker non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali, in particolare per i cagnolini.

A Milano ne possiede tre: il barboncino toy Leone, il piccolo levriero italiano Odino e la new entry Lilly Junior.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 09:16

