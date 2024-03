«Michelle Hunziker non posta foto con Alessandro perché Tomaso Trussardi non vuole: è furioso con Chiara Ferragni»

di Luca Uccello

Cosa succede tra Michelle Hunziker e l’osteopata Alessandro Carollo. Per qualche settimana la coppia non si è mostrata insieme, facendo nascere così il sospetto, più che legittimo, che tra i due avessero si fosse rotto qualcosa. Rotta una relazione iniziata cinque mesi fa in gran segreto. «Ma la verità è un’altra e Nuovo Tv ve la svela in anteprima. A chiedere di dosare – riducendola al minimo – l’esposizione mediatica di questo nuovo legame sarebbe stato proprio Tomaso Trussardi, ex marito della conduttrice».

Una verità che il settimanale televisivo prova a raccontare nel dettaglio. Una fonte vicina alla conduttrice pronta a tornare su Canale 5 con Michelle Impossible. «Vedere le sue due figlie, Sole e Celeste fotografate assieme a un altro uomo gli ha dato molto fastidio». Insomma Trussardi chiede maggiore discrezione per le figlie e per sé. «Essere stato recentemente tirato in ballo da alcuni siti di gossip – scrive ancora Nuovo Tv – per una presunta relazione con Chiara Ferragni lo ha mandato su tutte le furie».

La Hunziker sembra aver colto il malcontento dell’ex marito. «Da allora ha frenato il suo entusiasmo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA