Aurora Ramazzotti incinta, le prime parole di Eros: «Io nonno? Lei e Goffredo si amano, sono un esempio»

«Sarò nonno? Aurora e Goffredo mettono al mondo un figlio, sono un esempio» dice Eros Ramazzotti fiero sul palco di Radio Italia di cui è stato ospite. «Eros, dopo l’annuncio di tua figlia Aurora e del suo fidanzato Goffredo Cerza, come ti senti da quasi nonno?» chiede la giornalista a Eros. «E’ una bella cosa ma la cosa più importante è che si amano, c’è un amore, c’è un qualcosa di così profondo che oggi un po’ si è perso, per cui questi due ragazzi che si amano e mettono al mondo un figlio è un esempio pazzesco in questo momento, gli farei un applauso. Goffredo è un bravissimo ragazzo» sentenzia il cantante romano, entusiasta della notizia.

Eros Ramazzotti nonno, le sue prime parole

Eros ha da poco cominciato il suo tour mondiale per presentare "Battito infinito", il nuovo album che sta già riscuotendo un enorme successo. Al nuovo album ha lavorato per tre anni: «Penso che un artista, qualsiasi cosa faccia, ci mette il cuore. Noi cantiamo, per cui dobbiamo fare delle canzoni che arrivino al cuore, ancor di più in un momento così particolare della nostra vita. Abbiamo passato momenti molto tristi, c’è bisogno di musica - perché la musica è importante - che dia un po’ di speranza e faccia passare dei momenti belli»







«Beh, avevo tempo - continua Eros motivando il duro lavoro per questo album -, come tutti! La cosa più importante è che negli ultimi anni ho ripreso a fare quello che facevo 10-15 anni fa: mi impegnavo di più, ci mettevo tutto dalla prima nota all’ultima, anche lavorando con altri autori e musicisti. Il mio lavoro artigianale è ritornato un po’ com’era prima, probabilmente si sente».



