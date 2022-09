Aurora Ramazzotti mostra il pancino per la prima volta. Nonna Michelle: «Hai una luce particolare»

di Angela Casano

Aurora Ramazzotti, in dolce attesa. Da pochi giorni, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è uscita allo scoperto e ha rivelato sui social di essere incinta. L'annuncio ha finalmente messo a tacere tutto le voci che da fine agosto diffondevano o smentivano le indiscrezioni sulla presunta gravidanza. La notizia è stata accolta con gioia dai futuri nonni, che non perdono occasione di urlare in pubblico la lieta novella.

Prima papà Eros, che ha dedicato un dolce momento alla figlia durante il suo concerto all'Arena di Verona. E ora la showgirl italo-svizzera che ha condiviso nelle ultime ore una storia su Instagram in cui chiede alla figlia di mettere in mostra il bel pancino, giunto al terzo mese di gravidanza.

Ambra Angiolini volta pagina. Dopo l'addio ad Allegri: la tenera notte con Francesco Scianna

Gf Vip, Spinalbese parla (ancora) di Belen e tira in ballo De Martino: la confessione notturna a Ginevra

Harry e Meghan, l'ultimo smacco di re Carlo: peggio di loro solo il principe Andrea. Cosa è successo

La storia

Aurora Ramazzotti in dolce attesa è ancora più bella e radiosa, e i fan non perdono mai occasione di ricordarglielo sotto ai post su Instagram. Esattamente come fa Michelle Hunziker, che non appena vede arrivare la figlia la riempie di complimenti. È quello che mostra il video pubblicato sulle Instagram strories dalla conduttrice e showgirl: «Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare», sottolinea la Hunziker. Poi accenna un sorriso ironico e aggiunge: «Se non ti conoscessi direi che sei incinta».

Il tutto mentre Aurora mostra alla telecamera dello smartphone, consapevole di essere ripresa, il pancino fasciato in un elegante e attillato abito grigio che evidenzia il pancino ormai rotondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 17:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA