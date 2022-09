Aurora Ramazzotti, il gesto d'amore di Goffredo: «Quando ti cucina l'amatriciana...»

Aurora Ramazzotti coccolata dal suo Goffredo. E quale miglior modo se non con un piatto di spaghetti all'amatriciana? In dolce attesa, ormai ufficialmente, Aurora pubblica delle stories Instagram in cui mostra il futuro padre del suo bambino intento a tagliare il guanciale. «L'amore è quando ti cucina l'amatriciana e toglie il grasso in eccesso perchè sa che non ti piace (lo so è eresia, no hate pls)» scrive la figlia di Eros e Michelle a corredo della story.

Dopo il video che ha reso ufficiale la gravidanza, Aurora non si nasconde più ed è tornata sui social più attiva che mai. E, a proteggerla e riempirla di attenzioni non c'è solo il compagno, ma anche tutti i suoi follower. Proprio nel pomeriggio, Aurora ha pubblicato una story in cui diceva di non poter aprire il suo profilo Tiktok, forse per la mole di messaggi o notifiche. Ma, non specificando il motivo, i follower hanno pensato che avesse ricuvuto una valanga di insulti dagli haters e le hanno scritto per farle coraggio. «Vi voglio bene anche se siete apprensivi. Ho scritto quella cosa perchè ho gli ormoni a palla e piango anche se vedo una formica che sale su una pianta» dice Aurora svelando l'arcano. Insomma, amore su amore, come conferma l'ultima story messa da Ramazzotti che riporta un messaggio di un follower che la invita a bloccare gli haters.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 22:40

