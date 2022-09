Ambra Angiolini volta pagina. Dopo l'addio ad Allegri: la tenera notte con Francesco Scianna

Ambra Angiolini torna a sorridere. Archiviata la storia d'amore con Massimiliano Allegri, per l'attrice romana è tempo di voltare pagina. I paparazzi, infatti, hanno pizzicato Ambra insieme a Francesco Scianna in una notte romana fatta di tenerezza, felicità e baci.

La nuova love story

Mentre sulla testa di Ambra Angiolini piovono le accuse di Silvia Slitti per una casa occupata impropriamente, per lei è giunto il momento di ritrovare la serenità dal punto di vista sentimentale. E nelle foto rubate dai fotografi di Diva e Donna, sembra essere tornata felice come non la si vedeva da tempo. L'attrice è stata paparazzata dal settimanale di moda insieme a Francesco Scianna, durante una serata di coppia, seduti a un tavolino di un bar con lui che le sfiora la coscia e poi a passeggio insieme. I due attori appaiono complici e affiatati, mentre si scambiano effusioni romantiche e un bacio appassionato.

Vero amore?

Se tra Ambra Angiolini e Francesco Scianna sia amore vero dovremmo attendere ancora un po' per scoprirlo. È presto per dirlo. Di certo insieme sembrano complici e affiatati nel locale romano in cui hanno passato la serata insieme. Gli sguardi e i gesti sono inequivocabili: le mani che si intrecciano, gli abbracci a occhi chiusi, i sorrisi teneri e i volti che si sfiorano. Sono tutte immagini che raccontano di un sentimento forse in attesa di sbocciare definitivamente, ma sicuramente molto intenso. Si sono conosciuti per motivi di lavoro nel 2016, quando sono stati protagonisti dello spettacolo teatrale «Tradimenti» per la regia di Michele Placido. E adesso sembrano avere l'intenzione di non lasciarsi più.

La fine con Massimiliano Allegri

Archiviata la relazione con Max Allegri, complice un presunto tradimento con una consulente finanziaria del mondo Juventus, Ambra Angiolini è pronta a farsi sorprendere dall'amore. Lei e l'allenatore della Juve sono stati insieme per 4 anni e poi, quando erano appena andati a convivere, si sono detti addio. Entrambi hanno sempre mantenuto segreti i motivi della rottura, anche se da parte di Ambra non sono mancate frecciatine al veleno nei confronti del suo ex compagno. «Mi sono proprio sbagliata» ha rivelato a proposito del loro amore durante il programma «Michelle Impossible», condotto dall'amica Michelle Hunziker. E poi ha rincarato la dose: «L'unico vero fallimento che riconosco è la fine della storia con Francesco Renga». Insomma, il rapporto con l'allenatore della Juve per lei non è da rimpiangere più di tanto, almeno non quanto la separazione dal padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo.

Le ex di Francesco Scianna

«Fino ai 25 anni sono stato autolesionista in amore», ha detto di sé Francesco Scianna. Prima di Ambra Angiolini, infatti, l'attore nella sua vita sentimentale ha avuto una relazione con Francesca Chillemi, con cui è stato fidanzato due anni dal 2010 al 2012, e una molto più breve con Matilde Gioli. Si vocifera anche di un flirt con Margaret Madè nel 2009, ai tempi del film «Baaria» in cui hanno recitato insieme, ma non c'è mai stata nessuna conferma al riguardo. Ma adesso, anche per lui, sembra arrivato il momento di voltare pagina e di accogliere nella sua vita Ambra Angiolini. Un nuovo inizio proprio nel momento più complicato dell'attrice romana...

