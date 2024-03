Tommaso Zorzi: «Non rinnegherò mai il Grande Fratello Vip»

di Cristina Siciliano

Tommaso Zorzi, dopo la vittoria del GfVip 2021, ha iniziato una nuova carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione, prendendo parte a diversi programmi delle reti Discovery. La sua ironia è ben marcata, la sua parlantina mixata alla cultura tra alto e basso e alle sue abilità da giullare continua a conquistare i suoi fan.

Le parole di Tommaso Zorzi

«Il Grande Fratello è stato un grandissimo acceleratore, grazie a quell'esperienza ho fatto programmi che altrimenti avrei forse ottenuto con molta più fatica - ha sottolineato Tommaso Zorzi a TvBlog-. Ho fatto cose senza avere l'esperienza per farle ma a me piace buttarmi e ne sono uscito sempre illeso. Non rinnego il Grande Fratello. Perché dovrei? Ho un senso dell'umorismo e un modo di vedere le cose che non mi permettono di rinnegare le cose».

L'ex gieffino ha concluso: «Anche tra 20 anni le mie clip del grande Fratello mi faranno ridere, come oggi».

«Il mio sogno»

Tommaso Zorzi ha svelato anche che il suo sogno nel cassetto è quello di riuscire a condurre un quiz. «Il mio sogno è il quiz - ha sottolineato Zorzi -. Qualche tempo fa c'era stata la possibilità ma non se ne fece più nulla perché non mi sentivo pronto. Al quiz ci devo arrivare ma tra un po'. Ho un agente molto bravo. Mi metterà nelle condizioni di poter fare una 'toppata' del genere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA