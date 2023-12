Sergio D’Ottavi, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

di Ida Di Grazia

Sergio D'Ottavi è un nuovo concorrente della casa del Grande Fratello. Dj, imprenditore e surfista, Sergio è entrato nella casa insieme a Stefano Miele durante la puntata di sabato 23 dicembre. Indole da giramondo, 31 anni, e una storia interessante alle spalle. Ecco chi è.

Grande Fratello, Mirko lascia Greta: «Non la amo più». E piange con Perla: «Mi conosce bene»

Sergio D’Ottavi: ecco chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Grande Fratello, Beatrice Luzzi chiude tutti i rapporti con Rosanna: «Non la posso più prendere in considerazione». Il pizzino del caos

Nuovo Ingresso

Nella casa del Grande Fratello sono entrati due nuovi concorrenti, uno di loro è un NIP: Sergio D'Ottavi. Ma chi è? Imprenditore, surfista e Dj, Stefano ha 31 anni (lo scorso febbraio ndr.) ed è stato sposato per 10 anni con una donna più grande di lui è originario del Lazio e lavora anche nella zona di Sabaudia.

Los Angeles e le Maldive sono fra le destinazioni preferite di Sergio che ha un rapporto di grande complicità con la mamma.

Sergio vive tra Ginevra, il suo campo base, l’Italia e il resto del mondo. Uno spirito libero e curioso che non ama i social e preferisce vivere di emozioni.

A 15 anni lascia la famiglia per inseguire il sogno di diventare un calciatore professionista. Quando il sogno si infrange si avvicina alle filosofie orientali e archiviato il calcio, si interessa al mondo enogastronomico e ne fa un’attività: diventa chef e organizza eventi privati in giro per il mondo, oltre ad avere una società che si occupa di grande distribuzione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 23:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA