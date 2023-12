Grande Fratello, Beatrice Luzzi chiude tutti i rapporti con Rosanna: «Non la posso più prendere in considerazione». Il pizzino del caos

di Ida Di Grazia

Nemmeno il tempo di rientrare nella casa del Grande Fratello che Beatrice Luzzi mette subito in chiaro di voler chiudere ogni rapporto con Rosanna Fratello. Durante la diretta di sabato 23 dicembre la cantante con la scusa di non ricordarsi le cose ha tirato fuori un "pizzino" in cui si è appuntata un po' di cose contro i concorrenti.

Scontro Beatrice - Rosanna

Il rientro di Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello ha fatto come sempre rumore. L'attrice ha salutato tutti, perfino Anita, tranne Rosanna Fratello.

«È venuta - ha proseguito Beatrice - l'abbiamo accolta e in puntata ha sparato a zero. Ha detto una serie di cattiverie così gratuite che sinceramente non la posso più prendere in considerazione. Da una persona della sua età mi aspettavo ci raccontasse delle cose come Mughini, ha fatto confronti vecchio stile su carriere tutte da dimostrare».

Rosanna Fratello si difende «Io non sono quella che hai descritto mi dispiace il tuo pensiero, fai come credi, io sono una persona e vorrei essere trattata da tale. Non da regina sul pisello come dite voi. Siete coalizzate contro di me». «Voglio ricordarvi che anche Rosanna ha le sue fragilità», dice Signorini cercando di difendere la cantante.

In soccorso della Fratello arriva anche Massimiliano Varrese: «Io ho parlato molto con Rosanna, ho pensato che a volte ci portiamo delle barriere, non era facile per lei entrare dopo 90 giorni, Rosanna con me ha ammesso i suoi errori». Lapidaria Anita «È una Beatrice che non ce l'ha fatta».

