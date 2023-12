Grande Fratello, Mirko lascia Greta: «Non la amo più». E piange con Perla: «Mi conosce bene»

di Ida Di Grazia

Dopo essere guarito dal Covid, Mirko Brunetti torna nella casa del Grande Fratello per un nuovo chiarimento con Greta Rossetti e Perla Vatiero. L'ex Temptation Island mette un punto definitivo alla sua storia con Greta, mentre con Perla è più emotivo e non smette di piangere.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi chiude tutti i rapporti con Rosanna: «Non la posso più prendere in considerazione». Il pizzino del caos

Grande Fratello, Beatrice Luzzi accolta come una star: «Sono sbalordita». La reazione di Signorini

Mirko - Greta - Perla

Nonostante Mirko Brunetti sia uscito diverse settimane fa dalla casa del Grande Fratello, il programma sembra proprio non riesca a fare a meno del triangolo di Temptation Island. Anche durante la diretta di sabato 23 dicembre c'è stato un nuovo faccia a faccia.

Il primo tra Mirko e Greta. «Era giusto ci vedessimo faccia a faccia - dice Brunetti - era brutto il nostro collegamento, è arrivata tanta freddezza.

«Io ero molta arrabbiata - spiega Greta - non mi aspettavo dicessi finita la magia perché quella resterà a prescindere. I social hanno influenzato il nostro equilibrio di coppia, abbiamo sbagliato tantissimo, non dovevamo esporci troppo come abbiamo fatto.». Signorini chiede a Mirko se è ancora innamorato di Greta, ma Brunetti non lascia spazio a dubbi «No, il mio sentimento è direttamente proporzionale alla stima»

Mirko e Perla

In settimana Perla ha scritto una bellissima lettera a Mirko che ascoltandola si commuove. Anche Perla piange: «Conosco la situazione, mi metto nei suoi panni, è stato il secondo uomo dopo mio padre più importante della mi vita».

Mirko singhiozza quasi: «Io mi emoziono facilmente, lei mi conosce bene, sa quanto è difficile per me il Natale, non ho fatto neanche l’albero». I due finalmente possono incontrarsi e non smettono di abbracciarsi. I fan dei "Perletti" sono in brodo di giuggiole.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA