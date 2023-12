Mirko Brunetti è stato davvero eliminato dal GF? «Forse non avete capito...»

Nel corso della puntata del Grande Fratello di sabato scorso Mirko Brunetti è stato eliminato dal reality show di Casa Mediaset: in tanti però si stanno chiedendo se il concorrente sia effettivamente uscito dalla Casa o se ci sia qualcosa sotto.





Dopo l'uscita di Mirko, Greta svela tutti i segreti dell'ex fidanzato di Perla: 'cose che non sono normali che lui ha fatto'

Il dubbio dei telespettatori

A cosa è dovuto questo dubbio? Perché i telespettatori non sanno quello che è successo? L'eliminazione di Mirko ha lasciato tutti sorpresi. Ma c'è qualcuno che instilla il dubbio sulla sua eliminazione. Sarà davvero fuori dalla casa? le sorprese, potrebbero non essere finite.

La confessione di Greta a Perla

Ieri, nel frattempo, Greta Rossetti ha fatto delle confidenze a Perla Vatiero sul suo rapporto con Mirko. «Il tatuaggio dopo due settimane è nulla se le mettiamo a confronto ad altre cose - ha spiegato Greta Rossetti -.

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Adesso non parlo perché bisogna tutelarlo però... Andare a convivere ok, quello voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c’è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita”».

