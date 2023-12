Grande Fratello, Mirko e Perla in crisi con l'ingresso di Greta: «Il nostro è stato un amore forte, adesso è tutto più difficile»

di Cristina Siciliano

Al centro della puntata del Grande Fratello di sabato 9 dicembre c'è ancora una volta il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Durante la puntata, Alfonso Signorini ha raccontato cosa è successo nella casa engli ultimi giorni e, ad aiutarlo c'è sempre Cesara Buonamici in qualità di opinionista e Rebecca Staffelli, che raccoglie i commenti del web.

A tale proposito non si può fare a meno di notare quanto la situazione in casa, dopo l'ingresso di Greta, sia cambiata. Mirko e Perla sembrava avessero ritrovato un equilibrio, ma non solo per quel che riguarda la costruzione di un rapporto sereno al temine di una relazione durata cinque anni. Sguardi, sorrisi e tanti abbracci: hanno dormito insieme e pianto ricordando i loro momenti migliori.

L'idillio si è spezzato non appena è entrata Greta Rossetti, ex di Mirko, nella casa del Grande Fratello. Di conseguenza, Mirko ha fatto cento passi indietro e ha messo in discussione i suoi sentimenti per entrambe. Ed infatti, proprio nelle puntata di sabato 9 dicembre, Perla e Mirko hanno avuto modo di fare un bilancio della situazione e soprattutto sul loro rapporto.



Le parole di Mirko



«Mi sono distaccato da entrambe le situazioni per prendermi del tempo per me - ha spiegato Mirko ad Alfonso Signorini -.

Le parole di Perla

«Io non riesco a dare una definizione e non so quello che provo per Mirko - ha spiegato Perla Vatiero -. Ci troviamo in una situazione di disagio e ci sta che ci sia questo distacco tra di noi. Io non so se c'è ancora una possibilità. L'orgoglio io non l'ho mai messo in atto ma ho una dignità. Io non ho mai utilizzato l'orgoglio, qui c'è in ballo la mia dignità. Vedo delle cose ridicole. La presenza di Greta non è una situazione facile. Io impegnativa? Non credo Alfonso noi ci siamo vissuti in modo spensierato. Non mi sentirei sollevata se Mirko dovesse uscire. Se Greta non fosse entrata nella casa sarebbe stato diverso ed oggi io e Mirko non saremmo arrivati a questo punto».



Cesara Buonamici

«Io mi ero illusa - ha sottolineato Cesara Buonamici -. Io non ho capito quale sia stato il problema che vi ha fatto allontanare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 22:49

