Grande Fratello, Sara Ricci sbotta con Beatrice e rivela: «Quando è morta mia mamma lei non mi ha voluto sostituire sul set»

di Cristina Siciliano

Si accende subito lo scontro in diretta al Grande Fratello 2023 nel corso della puntata del 9 dicembre. Al centro della discussione finisce Beatrice Luzzi, che ha rivelato che se dovesse eliminare qualcuno sarebbe l'amica Sara Ricci. Il motivo? «L’ho trovata poco rispettosa del gioco, quasi un po’ snob nei confronti del Grande Fratello», ha sottolineato Beatrice Luzzi. A tale proposito Sara Ricci è intervenuta in diretta e ha spiegato cosa pensa realmente del comportamento della sua (ormai ex?) amica.

Le parole di Sara Ricci



«Tu mi hai fatto un regalo ed io ti ho detto "non è il mio compleanno" è semplicemente morta mia mamma Hai detto che sono una persona ingrata ma non è così - ha replicato Sara Ricci -. Tu giudichi le persone continuamente. Come ti permetti? Mi hai anche giudicata perché sono tornata sul set di "Vivere" dopo due giorni dalla morte di mia mamma. Sei una persona sgradevole. Tu non ce l'hai solo sulle donne ma anche sugli uomini».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Dicembre 2023, 23:05

