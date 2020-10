« Maria Teresa Ruta ha avuto un flirt con Telemaco?», l'indiscrezione choc a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso allibita. Oggi, nello spazio della trasmissione dedicato al Grande Fratello Vip, si è tornati a parlare della storia d'amore tra Guenda Goria e Telemaco, l'uomo di 48 anni che avrebbe fatto perdere la testa alla figlia di Maria Teresa Ruta.

Leggi anche > Elisabetta Gregoraci, dichiarazione d'amore a Pierpaolo Pretelli al Gf Vip: «Sei stato un fulmine a ciel sereno, non voglio perderti»

Tra gli ospiti di Barbara D'Urso, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, Eva Henger, amica di Guenda, Amedeo Goria - padre di Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta - e il modello Roger Garth. È proprio quest'ultimo a lanciare la bomba. «Una fonte in Egitto mi ha detto che molti anni fa Maria Teresa Ruta e Telemaco avrebbero avuto un piccolo flirt a Sharm El Sheikh. Durante la puntata del Gf Vip, si vedeva che Maria Teresa volesse nascondere qualcosa». Amedeo Goria non sarebbe d'accordo: «Maria Teresa ha avuto sempre storie lunghe, non è tipo da flirt».

A questo punto, interviene Eva Henger: «Queste sono voci e non sappiamo se siano vere. Ma io ho uno scoop. So da mie amiche a Sharm, che in questo momento Telemaco e la moglie Olga sono insieme lì, ci starebbero riprovando». Ma Roberto Alessi precisa: «Ho intervistato Telemaco, mi ha detto che ha messo in stand by la frequentazione con Guenda. Non gli sarebbero piaciute alcune sue frasi nella Casa. Ha detto anche che non è tornato insieme a Olga, ma è rimasto colpito dal fatto che la moglie avesse dichiarato di amarlo ancora».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA