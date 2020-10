Gf Vip , Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime: «Sono andata via di casa perché tuo fratello non studiava». Guenda reagisce così. Pochi minuti fa, il confronto tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Nella puntata di ieri sera, la 27enne ha accusato la madre di aver abbandonato lei e il fratello quando erano ancora degli adolescenti. «Mia madre - ha detto Guenda - è andata via di casa quando io avevo 17 anni e Gian Amedeo 14. Ha inseguito il suo nuovo amore, ma da figlia faccio fatica a capirla».

Oggi, la spiegazione di Maria Teresa Ruta: «Io penso che i figli a 16 anni debbano uscire di casa e fare le loro esperienze, come succede all'estero. Tuo fratello ero lo sdraiato della famiglia, mi chiamavano i professori perché non andava a scuola. L'ho dovuto mettere di fronte ai suoi doveri 'Non torno a casa perché devi andare a scuola'». Guenda consola la mamma.

Poi, tra le lacrime Maria Teresa Ruta conclude: «Mio padre era un generale, sono stata educata così. Mia madre mi ama a suo modo. Soffro perché tuo fratello mi chiama 'madre'. Però i risultati sulla vostra preparazione ci sono stati. Io voglio che un giorno voi possiate dire di essere migliori di me».

