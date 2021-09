Luca Onestini, l'ex gieffino nuovo concorrente del reality show spagnolo "Secret Story": «Inzia una nuova incredibile avventura». IL POST

Ormai è ufficiale: Luca Onestini sarà un concorrente di un reality show in Spagna. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso un post su Instagram corredata da una didascalia in spagnolo dove ha esprime la sua gioia: «Empieza una nueva increíble aventura (Inzia una nuova incredibile avventura)».

Dopo il fratello Gianmarco, concorrente del "Gran Hermano Vip" e Supervivientes e vincitore di "El Tiempo del Descuento", ora è il turno di Luca Onestini, già noto al pubblico iberico per aver partecipato come ospite in studio ai reality in cui era concorrente Gianmarco.

Onestini non parteciperà né al Grande Fratello Vip spagnolo né all’Isola spagnola, anche perché si è conclusa da pochissimo. In autunno la Spagna lancerà un nuovo reality: Secret Story. Si tratta di un format andato in onda in Francia per diversi anni ed è molto simile al Grande Fratello. In Secret Story però i concorrenti hanno una missione: custodire un segreto e far sì che nessuno lo scopra e, allo stesso tempo, dovranno scoprire i segreti degli altri.

Secret Story andrà in onda su Telecinco e poco fa è arrivata la conferma da parte dei siti iberici della presenza di Luca Onestini nel cast del nuovo reality. Reduce dalla fine della storia d'amore con Ivana Mrazova, conosciuta proprio durante il Grande Fratello VIP, con cui non corre buon sangue, Luca avrà qualche "segreto" da confessare sulla love story che ha appassionato gli italiani?

