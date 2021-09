Elisabetta Canalis, la foto del primo giorno di scuola di Skyler. Ma un dettaglio fa infuriare i fan: «Com'è possibile?»

di E.C.

Elisabetta Canalis , la foto del primo giorno di scuola di Skyler. Ma un dettaglio spiazza i fan: «Com'è possibile?». Ieri, l'ex velina e conduttrice di Vite da copertina su Tv8 ha pubblicato una tenera gallery con le foto scattate nel primo giorno di scuola della figlioletta Skyler.

Nelle immagini, lei, la bimba imbronciata e il marito Brian. Scrive Elisabetta Canalis: «Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola, qualcuno è felice qualcuno meno… Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi (piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io...».

Immediati i messaggi d'affetto dei fan: «Siete bellissimi». E ancora: «Skyler tenerissima con i lacrimoni». Ma tra i follower qualcuno nota un dettaglio inaspettato: «Ma perché Elisabetta è vestita da palestra e il marito da medico? L'hanno accompagnata a scuola così?». E ancora: «Ma davvero sono andati così a scuola o erano in casa?». E c'è chi ci scherza su: «Forse il dress code richiedeva gli abiti da lavoro». In ogni caso, la dolce gallery di famiglia fa il giro del web. Ed è boom di like.

