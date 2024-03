Greta Rossetti a Sergio D'Ottavi: «Sono sexy?». Botta e risposta (inaspettata) nel siparietto dopo la puntata

Al Grande Fratello va in scena un momento imbarazzante tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi che ha fatto impazzire il popolo dei telespettatori del reality show di Casa Mediaset, anche perché l'ex tentatrice di Temptation Island e il coinquilino hanno dato vita a un siparietto abbastanza divertente, nel quale non si sono risparmiate delle battutine piccanti da parte di lei (anche se, a dirla tutta, era stato Sergio a guardare là dove forse non avrebbe dovuto).



In pochi hanno visto la scena piccante tra Sergio e Greta prima della puntata: lei fa ginnastica e lui si avvicina. Imbarazzo di Greta

La risposta inaspettata di Sergio D'Ottavi

Ad ogni modo, la casa più spiata d'Italia si conferma un coacervo di ogni tipo di momento e la scena tra la Rossetti e Sergio non è certo di quelle che passano inosservate...

Ma cosa sarà successo esattamente tra i due? Non ci resta che scoprirlo!

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 08:12

