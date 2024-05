Sky, non solo Euro 2024: estate da 3.500 ore di sport live. Un evento al giorno da Wimbledon alle Olimpiadi fino all'atletica

di Cecilia Legardi

Tutte le 51 gare in diretta e oltre 200 ore live: Sky sarà la casa di Euro 2024, che sarà l'evento clou dell'estate per la pay-tv. Su Sky infatti andranno in diretta tutte le gare del torneo (di cui 20 in esclusiva assoluta) che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, con diretta streaming su NOW e in mobilità su Sky GO e anche in 4K.

La programmazione Sky

Sky permetterà agli appassionati in particolare di vivere ogni giorno al fianco della Nazionale Azzurra, seguendo minuto per minuto l'avventura della squadra di Spalletti. In particolare, Sky potrà contare su tre studi (uno a Milano, uno a Berlino e uno allo stadio in occasione delle gare dell'Italia), con copertura totale e costante oltre ad analisi e commenti pre e post partita. Protagonisti in cabina di commento per le sfide dell'Italia sarà la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa del Mondiale 2006. Gli altri assi del racconto sono rappresentati da mister Fabio Capello e Alessandro Costacurta, oltre a Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, insieme al ritorno di Alessandro Del Piero, campione del mondo 2006 proprio in Germania, mentre la padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell'Italia. A seguito della nazionale ci sarà la presenza fissa di tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport. Nella giornata tipo, così, la diretta di Sky Sport inizierà alle 10 con Sky Sport 24 e proseguirà fino a oltre la mezzanotte con una programmazione dedicata, oltre alle partite, con rubriche e approfondimenti.

Dal tennis al calcio

Nella Casa dello Sport di Sky non ci sarà solo Euro 2024 nella calda estate in arrivo, ma anche tanti altri eventi in uno spettacolo non stop dal tennis alla vela. In programma infatti ci sono tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva (con circa 750 ore live e uno studio dedicato nella sede centrale di Milano) oltre a tutti i tornei ATP, a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport con oltre 1.000 ore di dirette, a Roma per gli Europei di atletica e a Barcellona per l'Americàs Cup - che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 con la telecronaca di Guido Meda - senza dimenticare i motori dalla F1 alla MotoGp per tutto il periodo estivo con oltre 500 ore di eventi live e tanto altro ancora, dal basket NBA fino a golf e pallanuoto.

A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato - L'Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell'Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò. Nell'estate di Sky anche l'appuntamento a Wembley del prossimo 1° giugno: la finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Da settembre, poi, le emozioni delle Coppe Europee torneranno su Sky per l'intero triennio 2024/2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva per ogni stagione della UEFA Champions League nel nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol.

Per raccontare la massima competizione europea, dopo l'estate una grande novità: il ritorno su Sky di Zvonimir Boban. Tutti gli eventi sportivi dell'Estate Italiana di Sky avranno una copertura completa anche su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it, con aggiornamenti costanti anche sugli account ufficiali di Sky Sport, Instagram, Facebook, X, YouTube, Tik Tok e WhatsApp.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Maggio 2024, 18:39

