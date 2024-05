Paziente 20enne stuprata su una barella del pronto soccorso, fermato un magazziniere: dormiva sul lettino della violenza

di Redazione web

Violenza sessuale in ospedale. Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata su una barella in uno degli ambulatori del pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, da un magazzieniere 28enne, che è statao fermato e portato in carcere dai carabinieri.

L'uomo, un italiano incensurato e residente nel Lodigiano, è stato interrogato dal Gip di Lodi e sostiene, invece, che si sia trattato di un rapporto pienamente consensuale. Per ora rimane, comunque, in carcere. Quando i carabinieri sono arrivati in ospedale, l'indiziato era ancora al pronto soccorso e dormiva sulla barella dove si sarebbe consumata la vuolkenza. A raccogliere il primo allarme lanciato dalla vittima sono stati gli infermieri del reparto.

Giovedì 30 Maggio 2024

