Fedez, frecciata a Pomeriggio 5: «Ha gestito tutto male fin dalla separazione con Chiara Ferragni, manca di rispetto ai figli»

Fedez e Chiara Ferragni voltano pagina. In questi giorni stanno facendo il giro del web le immagini del rapper mano nella mano con la giovane modella francese Garance Authié a Monaco. Il rapper era presente insieme a diversi amici e amiche su uno yacht per assistere alla gara di Formula 1. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Fedez e la modella francese andrebbe avanti già da un bel po'.

Fedez: «Dici che sono un bastardo ma per te non cambio». La nuova canzone è una dedica a Chiara Ferragni?

Vero o no, il rapper nelle ultime ore, in collaborazione con Emis Killa, ha scritto un brano che uscirà venerdì 31 maggio con il titolo "Sex shop". Il testo della canzone parla proprio di una storia d'amore finita male ed è facilmente ricollegabile al matrimonio (ormai giunto al termine) con Chiara Ferragni. Di questo si è parlato anche in studio da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. «Lui parla di Chiara. Bisogna stare attenti all'aspetto promozionale», commentano in studio . E la conduttrice: «Mi stai dicendo che sono baci promozionali?».

Le parole di Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5

«Pensi che sia una mancanza di rispetto nei confronti di Chiara e dei bambini?», ha chiesto Myrta Merlino. «Ma secondo me sì - ha sottolineato l'opinionista televisiva e imprenditrice, Patrizia Groppelli a Pomeriggio 5 -.

Chi è Garance Authié

Garance Authié, modella del 2004, ha 14 anni di differenza con Fedez. Garance Authié, è una modella francese bionda dagli occhi azzurri ed è appassionata di danza ed equitazione. La modella sta studiando presso la IE Business School di Madrid, cioè l'Università con specializzazione in management e finanza.

