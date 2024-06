Ilaria Salis, l'indirizzo dei domiciliari pubblicato su un sito di naziskin ungheresi: «Fate una cosa gradita»

di Redazione web

Minacce dai naziskin ungheresi a Ilaria Salis, dopo che nell'udienza dello scorso 24 maggio l'indirizzo dove l'insegnante italiana ha ottenuto di poter scontare gli arresti domiciliari dopo 15 mesi di carcere con l'accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, è stato reso noto dal giudice dell'udienza del processo Jozsef Sos che, dopo le proteste dei difensori ha poi ordinato ai presenti di non divulgarlo.

«Indirizzo su un sito di estrema destra»

Ormai però la sicurezza di Ilaria, e della famiglia italiana che la ospita, è stata messa a rischio sostengono i Giuristi democratici - che assistono al processo di Budapest in veste di osservatori internazionali - denunciando che l'indirizzo di Ilaria è stato «pubblicato su un sito di estrema destra ungherese» con «la dedica speciale e l'offerta di una 'cosina gradita'" per la 39enne. «Un effetto prevedibile e previsto, riteniamo, che rende di una gravità inaudita quanto avvenuto in aula d'udienza lo scorso 24 maggio», quando il giudice ha letto ad alta voce l'indirizzo 'segreto' di Salis, scrivono i Giuristi democratici nella lettera aperta alle istituzioni e alle rappresentanze diplomatiche italiane in Ungheria, con un invito all'attenzione ed alla mobilitazione a tutela di Ilaria Salis.

«L'incolumità di Ilaria Salis è una priorità che tutte e tutti dobbiamo necessariamente mettere all'attenzione pubblica e delle autorità competenti.

«Chiediamo che le nostre autorità provvedano finalmente e tempestivamente in ogni modo possibile a tutelare dignità ed incolumità di Ilaria in Ungheria, nella speranza che possa uscire da questo incubo e da quel paese nel minor tempo possibile, tornando nell'Europa degna di questo nome, perché eletta nel Parlamento Europeo, a cui è stata candidata da Alleanza Verdi Sinistra, e comunque in esecuzione della decisione quadro del Consiglio d'Europa per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione nel paese d'origine dei cittadini Ue», concludono i Giuristi democratici.

La prossima udienza è fissata per il 6 settembre. Salis è stata arrestata l'11 febbraio 2023. «Se venisse eletta, Ilaria farebbe dei diritti umani il motivo della sua presenza nel Parlamento europeo - ha detto Roberto Salis, il padre di Ilaria - ha una grande determinazione. Studia con facilità e potrebbe essere utile a Strasburgo. Sono certo che se venisse eletta si batterebbe sui temi delle migrazioni, delle carceri e dei diritti umani».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 19:56

