Premierato, aboliti i senatori a vita: ok al primo articolo. Bagarre e seduta sospesa durante i lavori a Palazzo Madama

Il Senato ha approvato l'articolo 1 del ddl premierato elettivo, che abroga il potere del presidente della Repubblica di nominare dei senatori a vita. L'articolo è stato votato per alzata di mano, quindi non si hanno i numeri dei favorevoli e dei contrari. Gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale rimangono in carica.

Premierato, il voto in Senato

A Palazzo Madama la seduta è stata "movimentata". La seduta è stata sospesa per il caos creatosi in Aula a seguito di un gesto della ministra Maria Elisabetta Casellati nei riguardi del capogruppo di Iv Enrico Borghi, che stava intervenendo su un emendamento.

Seduta sospesa

Borghi stava criticando la ministra Casellati che parlando dell'abrogazione dei senatori a vita aveva usato il termine «eliminare». A quel punto Casellati ha fatto verso Borghi il gesto usato per mandare a quel paese, sussurrando una frase. Borghi ha subito alzato il tono della voce: «Dove devo andare? La ministra non puo' rivolgersi con quelle parole e con quel gesto, si vergogni, non si puo' permettere».

«Lei deve tutelarmi», ha quindi detto alla vicepresidente Mariolina Castellone. Questa ha sottolineato di non poter vedere la ministra dato che questa, seduta sui banchi del governo, le dava le spalle. A difendere Borghi è intervenuto Ivan Scalfarotto, che ha chiesto alla presidenza l'acquisizione dei video per ricostruire l'accaduto. «Qui, in questa aula, il governo è ospite, sta qui perché ha ricevuto la fiducia dal Senato». La ministra Casellati ha chiesto a sua volta di intervenire, ed ha preso la parola con tono concitato: «A differenza del senatore Borghi io ho rispetto delle persone. Borghi fa sempre offese di carattere personale. Vergogna non si dice a un ministro. Io non devo vergognarmi di nulla. Quando ho parlato di eliminazione mi vedeva col mitra? Sta strumentalizzando un verbo. Il mio gesto si riferiva all'eliminazione. Significava eliminare un istituto. Si vergogni lei». La seduta è poi ripresa e si è andati al voto.

