Cesara Buonamici difende Anita da Beatrice: «Ma perché ti accanisci così?». L'intervento di Signorini: «Ricordate che è sempre un gioco»

di Ida Di Grazia

Puntata difficile per Anita Olivieri che è stata attaccata sia da Alfonso Signorini che da Beatrice Luzzi. A correre in sua difesa, ci ha pensato Cesara Buonamici. La giornalista, nella puntata di lunedì 4 marzo, ha accusato l'attrice di essersi accanita troppo nei confronti della giovane romana.

Cesara contro Beatrice

«Trovo che Anita sia stata trattata male da Beatrice, lei è una donna molto intelligente ma in questa fase in cui è già finalista dovrebbe essere più benevola». Così Cesara Buonamici durante la puntata del Grande fratello di lunedì in difesa della Olivieri.

«Io veramente Beatrice non ti capisco - dice la giornalista alla Luzzi - non capisco perché ti devi accanire contro di lei.

La risposta di Beatrice Luzzi

«Io non vorrei fare l’elenco perché il pubblico lo conosce molto bene o forse Cesara lo hai dimenticato», ribatte Beatrice Luzzi. «Per mesi il pubblico lo sa, Anita me ne ha dette di tutti i colori a cominciare dal fatto che i miei figli si dovevano vergognare, questo discorso che io non possa mai dire la mia per una questione di età non è giustsa, allora era meglio non mi mettevate qua».

«Io ho fatto un passo indietro per rispettare lei e Giuseppe, quando vedo che Giuseppe è stato male e lei lo ha scaricato in modo così feroce, non si può con un’amicizia come la loro dire “io qui finisco il mio discorso, è un atteggiamento cattivissimo”».

La reazione di Alfonso Signorini

A placare gli animi ci pensa Alfonso Signorini «Vi rubo due secondi mi rendo conto che questa è una di quelle puntate emotivamente complicata. Qualsiasi cosa sembra ingigantirsi ma vi raccomando che questo è un gioco, usate il buon senso e ridimensionate tutto a quello che è la realtà, lo dico ad Aanita, che vedo provata e la capisco, lo dico a Perla, vi sembra di essere al centro di qualche situazione, ma fuori non succede niente. Capite che siete sempre all'interno del Grande Fratello non perdetelo mai di vista».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 07:49

