di Ida Di Grazia

Alfonso Signorini on fire contro Anita Olivieri. Il conduttore ha chiesto alla concorrente durante la diretta spiegazioni su una sua affermazione fatta nella casa. La Olivieri prima nega, ma quando le viene mostrata la clip non può negare l'evidenza e va in crisi

Grande fratello, Alfonso Signorini on fire contro Anita Olivieri «Vuoi recitare la parte della vittima?». Lei scoppia a piangere (senza lacrime)

Signorini scatenato

Era iniziato tutto come un gioco con Alfonso Signorini che scherza su Anita Olivieri per un'affermazione detta nella casa «Anita ma davvero hai detto che sei preoccupata di non poter andare al cinema quando esci perchè sarai fermata dalle persone?».

La concorrente sgrana gli occhi e nega tutto.

Parole che mandano Signorini su tutte le furie «Vuoi recitare la parte dell'incompresa? Fai pure ma non ci fai bella figura. Era meglio se dicevi che avevi detto una cavolata. Inoltre voi parlate sempre del fuori, ma siete davvero sicuri? Magari uscite dal grande fratello e non vi si fila nessuno. La fama è la fama, devi sono ringraziare». Anita non riesce a replicare e piange...senza lacrime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 23:56

