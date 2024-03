Marco Maddaloni abbandona il Grande Fratello dopo il lutto: «Devo stare vicino a mia moglie e alla mia famiglia». L'abbraccio con Beatrice

di Ida Di Grazia

Dopo il lutto che lo ha colpito Marco Maddaloni ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Il judoka è rientrato nella casa, durante la puntata di lunedì 4 marzo, per comunicare la sua decisione. Dopo il suo annuncio tutti in lacrime e l'abbraccio di Beatrice Luzzi.

L'addio di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni non è più un concorrente del Grande Fratello.

«Nel dubbio, inizio da qui: dagli scacchi. Quanto mi siete mancati, mi sono mancati i tuoi silenzi e il tuo cous cous, mi è mancata la mitraglietta di Anita, mi siete mancati tutti. Vi chiedo scusa se sono andato via in fretta ma mio suocero è venuto a mancare, era la mia famiglia. Le ultime parole che mi ha detto sono state "che ci fai qui torna a casa", la mia parte sportiva mi diceva di restare. Ma io devo stare vicino a Romina, non mi voglio perdere le sue lacrime e i suoi dolori, voglio stare lì e condividerlo con loro».

«Non vi ho abbandonato, ma devo andare dalla mia famiglia - prosegue Maddaloni - Vi ho sempre parlato di loro e sarei un ipocrita ora se non andassi da loro. L’ultimo miglio si fa sempre da soli, ai senior faccio il mio più grande in bocca al lupo, ma i junior hanno il mio cuore».

Tutta la casa intorno a Marco, Perla la più disperata, poi l'abbraccio chiarificatore con Beatrice Luzzi.

