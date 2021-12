Gf Vip: Giucas Casella, dichiarazione d'amore a Katia Ricciarelli. «Lo faccio pubblicamente»

C'è un amore nato nella casa del Grande Fratello Vip che è meno turbolento. Quello tra Giucas Casella e Katia Ricciarelli. Il paragnosta ha fatto una dichiarazione d'amore alla cantante lirica nelle ultime ore. Giucas è sicuro che tra loro c'è stato qualcosa in passato, ma Katia proprio non riesce a ricordare il loro primo incontro con il paragnosta: «Si sbaglia con un’altra».

L'artista nega che tra loro ci sia mai stato qualcosa e spiega di averlo conosciuto dopo essersi sposata. Per Giucas non lo ricorda perché non era ancora popolare: «Ero un ragazzino io!». Gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia sono convinti che Katia sia la più sincera, ma lo show è comunque servito.



Nonostante la loro passata relazione sia ancora avvolta nel mistero, Giucas Casella non può fare a meno di confessare il suo amore per Katia: «Io ti dichiaro pubblicamente che ti amo!»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 13:52

