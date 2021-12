Gf Vip, entra Eva Grimaldi e avverte la moglie Imma Battaglia: «Sono più gelosa della Cipriani»

Eva Grimaldi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. A dare l'annuncio è stato Alfonso Signorini che, dopo aver squalificato Alex Belli per aver violato le regole anti-Covid, ha fatto il nome dell'attrice tra i vipponi che venerdì entreranno a far parte del reality.

A confermarlo è la stessa Eva Grimaldi che in un'intervista a Chi ha raccontato come pensa di affrontare la nuova sfida professionale. «Entro nella casa del Gf Vip – ha annunciato al magazine –. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste».

La reazione di Imma Battaglia

Il riferimento è alla moglie Imma Battaglia, attivista e politica italiana, tra i leader più carismatici del movimento Lgbtq+ in Italia. La coppia, legata dal 2010, ma convolata a nozze solo il 19 maggio 2019, è molto unita e non teme, almeno per il momento, che la partecipazione al Gf Vip possa minare il rapporto. «Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida – ha spiegato l’attrice, che non teme le insidiose telecamere del reality –. Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società».

I propositi di Eva Grimaldi al Gf Vip

«Entrerò in punta di piedi – precisa l'attrice, che non ha intenzione di prendersi troppo sul serio e promette di portare un po' di spensieratezza tra i concorrenti –. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality».

Le raccomandazioni alla moglie Imma

Ma non finisce qui, perché oltre ai buoni propositi la futura concorrente ha approfittato dell'intervista per lanciare un avvertimento alla moglie Imma, che non potrà permettersi di sgarrare in sua assenza. «Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto – ha spiegato l'attrice scherzando, ma nemmeno troppo, sulla sua gelosia –. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me».

D'altra parte non è la prima volta che la Grimaldi prende parte al mondo dei reality: l'attrice infatti è già stata concorrente di Pechino Express nel 2014 e dell'Isola dei Famosi nel 2017, classificandosi in entrambe le occasioni terza. Chissà se al Grande Fratello Vip saprà fare meglio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 22:58

