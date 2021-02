Grande Fratello Vip, Carlotta Dell'Isola contro Andrea Zenga: «Predica bene e razzola male. Finto come pochi»

Carlotta Dell’Isola, uscita del Grande Fratello Vip dopo aver partecipato a “Temptation Island”, è tornata sul social per discutere della sua esperienza nel reality con i follower. Carlotta Dell'Isola ha parlato anche degli ex coinquilini, esprimendo un giudizio tutto sommato positivo, eccezion fatta per Andrea Zenga che "Predica bene, razzola male ed è finto come pochi»

CARLOTTA DELL'ISOLA E ANDREA ZENGA: "FINTO COME POCHI"

Carlotta Dell’Isola uscita del Grande Fratello Vip è tornata dai suoi follower su Instagram. I fan le hanno domandato come si trovava nella casa, chi secondo lei vincerà il reality e poi hanno chiesto un giudizio sugli ex coinquilini Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Mentre il primo è stato definito da Carlotta Dell'Isola “Un amico leale e una persona fantastica!”, per Andrea Zenga invece le parole sono state ben diverse: “Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è. Noioso”.

CARLOTTA DELL'ISOLA: NESSUNA NOSTALGIA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Carlotta Dell’Isola non sembra aver nostalgia della casa del Grande Fratello Vip, come confessato ai suoi follower: “Ieri - ha spiegato - quando ho saputo di Lucas (fratello scomparso di Dayne Mello) sarei voluta stare ancora lì dentro per poter stare vicino a Dayane, infatti non vi nego che ogni tre per due andavo a vedere la diretta, ma se non fosse stato per questo lutto, NO, la casa non mi sarebbe mancata… mi mancano Sami, Rosi e Dayane, per il resto no”

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA