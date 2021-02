Fabrizio Corona e Asia Argento di nuovo insieme: «Diciamo che siamo amici con turbamento...»

Sembra esserci un riavvicinamento fra Fabrizio Corona e Asia Argento. Fabrizio Corona e Asia Argento avevano avuto una relazione in passato, per poi lasciarsi, ma ora pare ci sia stato un ritorno di fiamma: “Diciamo che siamo amici con turbamento - ha svelato Fabrizio Corona - Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”.

FABRIZIO CORONA E ASIA ARGENTO: AMICI CON TURBAMENTO

E’ Fabrizio Corona a raccontare la ripresa frequentazione con Asia Argento: “Ci siamo ritrovati – ha spiegato in un’intervista a “Novella2000” - Siamo amici. Io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me. Detesto il termine trombamici, come dicono i più…”.

Tra di loro nessun fidanzamento (“Ma nemmeno siamo fidanzati. Alla mia età, a quasi cinquant’anni…”) ma più che altro un’amica con “turbamento”: “Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento”.

ASIA ARGENTO E L'ADDIO A FABRIZIO CORONA: COLPA DEL GOSSIP

In passato Asia Argento ha parlato della relazione con Fabrizio Corona, definendola “amicizia”: “Questa amicizia è morta sul nascere per via del troppo interesse mediatico – ha fatto sapere in un’intervista - Per quanto mi riguarda, il gossip è un vuoto pneumatico che tende a risucchiare tutto in una sorta di tritacarne. Mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa di simile, ma non così presto. Non parlerei d'ipocrisia ma di caos incontrollabile dal quale sono fuggita immediatamente (…) Un po’ mi dispiace perché Fabrizio è una persona intelligente e interessante ma, in questo momento, devo preservare le mie poche, sacre energie”

