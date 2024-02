Grande Fratello, Simona Tagli: «Sono casta, dieci anni fa ho fatto un voto. Ora pronta a un nuovo amore»

di Luca Uccello

«Sono casta da dieci anni per un voto che avevo fatto alla Madonna di Lourdes ed entro al Grande Fratello senza precludermi la possibilità di trovare un nuovo amore...». Parole di Simona Tagli, la nuova concorrente della Casa più spiata d'Italia, a Di Più Tv. Un voto fatto «il 10 dicembre 2012 dopo aver ricevuto una grazia e per sentirmi in pace con me stessa ho deciso di fare un voto di castità, un voto che ho sciolto soltanto di recente»

Simona Tagli, la sceltà di castità

Nessun pentimento da parte sua, anzi: «Rispettare quel voto mi ha portato la serenità che desideravo. La quiete. La pace in famiglia e in generale nella vita. Mi sento pronta per ripartire anche se sono lontani i tempi in cui ero protagonista di Domenica In...». Era il 1991, erano i tempi che i suoi balletti rubano l'attenzione di tutti. Un'attenzione succesivamente presa anche al principe Alberto di Monaco: tra il 1998 e il 2002, i due vissero una storia d’amore.

L'amore con Alberto di Monaco

«Non ho mai raccontato i dettagli di quella grande storia ma penso sia giunto il momento di farlo. In fondo, esattamente così come è passato molto tempo da quando ho deciso di lasciare lo spettacolo, sono passati tanti anni anche dal giorno in cui ho incontrato il principe Alberto di Monaco.

Poi arrivò il manager Francesco Ambrosoli, che la rese madre di Georgia, che ora ha diciotto anni. «Quando arrivò Georgia, la mia vita cambiò profondamente - continua la Taglia al settimanale televisivo diretto da Osvaldo Orlandini - Io e suo padre capimmo subito che insieme non saremmo andati avanti e decidemmo di prendere strade diverse... Poi dissi addio alla televisione, a tutto. Ritenni opportuno togliere dalla mia vita qualsiasi elemento che mi distogliesse dalla crescita di mia figlia e mi dedicai solo a lei. Anni difficili, duri».

Le esperienze tv

Da L'Isola dei Famosi, ultima sua apparizione televisiva, al Grande Fratello. «Considero il GF il palcoscenico migliore per ricordare a tutti quello che so fare. Intrattenere. Condurre. Improvvisare. Eccomi, sono pronta: al presente e quello che mi aspetta nel futuro».

Nel suo futuro, racconta ancora la Tagli, «vorrei che ci fosse scritta la parola “amore”, perché mi sento pronta a innamorarmi, ma anche la parola “lavoro”...».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA