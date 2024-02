Grande fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi in sciopero (8), Perla Vatiero e Mirko Brunetti che film (6), Mughini lucidissimo (7)

Puntata numero 36 per il Grande Fratello. Mercoledì prossimo ci sarà il nuovo eliminato e in nominaion, tanto per cambiare ci finisce Beatrice Luzzi. Nella puntata di lunedì 19 febbraio spazio anche all'amore con il ballo di Paolo e Letizia e soprattutto con la dichiarazione d'amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ecco le nostre pagelle.

