Mirko Brunetti e Perla Vatiero, scatta anche il bacio. Ma i social non ci credono: «Ridge e Brooke sono più veri»

Tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero è finalmente scattato l'atteso bacio. Durante la diretta di lunedì 19 febbraio i due ex sono tornati ad essere una coppia. Ma i fan del Grande fratello hanno notato qualcosa, durante il loro incontro, che li ha lasciati perplessi. Ma andiamo con ordine.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero scatta il bacio. Ma i social notano un particolare «Ridge e Brooke son più veri»

Le parole d'amore di Perla

Dopo l'incontro a distanza, Perla Vatiero ha fatto un'analisi molto razionale del suo rapporto con Mirko «Mi è arrivato il fatto che lui mi ami ancora tantissimo e forse ancora più di prima. In questo percorso lui si sta rinnamorando di me, lui è entrato con tante paure. Io molto meno, la mia unica paura è stata una: che lui non riuscisse a superare quello che è successo tra noi. Io penso che non ho mai smesso di amarlo».

Il bacio?

Dopo essersi confrontati a distanza Mirko e Perla si sono rivisti fuori dalla porta rossa e si sono abbracciati a lunghi.

I social

Sui social si sono scatenati a commentare questo momento c'è chi addirittura ha scritto «Ridge e Brooke son più veri». Inoltre Mirko per tutto il tempo ha sussurrato all'orecchio di Perla «Non ce la faccio più». Mirko si giustifica con Signorini del mancato bacio passionale che tutti stavano aspettando «Il bacio me lo voglio godere con calma sotto le telecamere».

Il consiglio di Signorini

Alfonso Signorini che non ha mai smesso di fare il tifo per loro vuole però dargli un consiglio «Non abbiate fretta, non opprimetevi con i progetti, matrimoni, figli, prendetevi un po’ di tempo».

