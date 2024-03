Grande Fratello, Rebecca Staffelli festeggia l'anniversario con il futuro marito: «Sei anni di rispetto»

di Dajana Mrruku

Rebecca Staffelli ha condiviso con i suoi follower un giorno molto importante per lei, l'anniversario con il fidanzato Alessandro Basile. «6 anni di noi. 6 anni di rispetto. 6 anni di complicità. 6 anni di sacrifici. 6 anni di gioie e dolori. 6 anni di sogni realizzati insieme. 6 anni con te solo volati! Auguri a noi amore mio!», ha scritto Rebecca nel post condiviso sul suo profilo Instagram, dove appare felice e innamorata del suo fidanzato, su una cornice molto romantica, il Colosseo di notte.

La storia d'amore tra i due ha avuto un inizio molto particolare.

L'inizio della loro storia d'amore

Rebecca Staffelli, opinionista del Grande Fratello, ha raccontato in una recente intevista come lei e Alessandro Basile si sono conosciuti: «Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e...beh, sì, è stato un colpo di fulmine.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Marzo 2024, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA