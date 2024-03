Verissimo, la rivelazione dei Ricchi e Poveri: «Eravamo fidanzati, ma lui voleva fare il piacione...». Il ricordo di Franco Gatti

di Cristina Siciliano

Oggi, domenica 3 marzo, torna Verissimo, il salotto televisivo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata ricca di emozioni e ospiti di rilievo che hanno reso il programma televisivo ancora più imperdibile. Ospite nello studio Mediaset, il gruppo musicale italiano Ricchi e Poveri grazie reduci dal Festival Sanremo 2024 e pronti a celebrare il successo del loro tormentone "Ma non tutta la vita". A Sanremo 2024 i Ricchi e Poveri hanno ritrovato una platea di ammiratori fedelissimi e fan di tutte le età. «Noi credevamo molto in questa canzone ma tutto questo successo è stato inaspettato», hanno sottolineato.



Il legame

Angelo e Angela, rispettivamente 76 e 77 anni, ovvero i Ricchi e Poveri si sono raccontati senza filtri a Silvia Toffanin. «Eravamo fidanzati prima. Abbiamo avuto una relazione che è durata tre o quattro anni solo che poi è finita perché cantando insieme siamo diventati come fratelli - ha spiegato Angela a Silvia Toffanin -.

Il successo

C'è chi canticchia ininterrottamente "Ma non tutta la vita" e chi mente. I Ricchi e Poveri hanno parlato del loro successo nel salotto di Silvia Toffanin. «Io tocco il fondo però mi riprendo subito perché bisogna reagire nella vita - ha sottolineato Angela -. Io ho un'emozione prima di salire sul palco: non mi potete toccare perché scatto come una molla. Peccherei di presunzione nel dire quello che mi manca in questo momento. Io ho i miei traguardi oggi e sono contenta».

Angela ha aggiunto: «Quando arriverà il momento mi piacerebbe avere una fattoria con tanti animali e una casa nel bosco. Mi piacerebbe vivere l'esterno».

